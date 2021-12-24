Американские ученые выяснили, что стевия является хорошей профилактикой сахарного диабета и ее без опасений можно есть тем, кто страдает от этого заболевания. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на сербские СМИ.

Уточняется, что в небольших количествах стевия даже полезна. Она способствует поддержанию мышечной массы и укреплению эмали зубов.

«Но вы никогда не найдете сахарозаменитель, который по вкусу был бы полностью ему аналогичен», — заключили специалисты.

Врач-диетолог Лиза Янг рассказала, что недостаток воды в организме, а также поздние ужины могут быть крайне опасны для здоровья. Особенно плохо это может сказаться на людях старше 60 лет.

Кроме того, стоит обратить внимание и на то, в какое время происходит последний за день прием пищи. Поздние приемы пищи, по словам эксперта, обычно состоят из вредной еды, которая прошла глубокую обработку. Если принимать подобную пищу перед отходом ко сну, то можно столкнуться с набором лишнего веса, а также с сахарным диабетом.