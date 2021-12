Диетолог назвал опасность поздних ужинов и обезвоживания

Недостаток воды в организме, а также поздние ужины могут быть крайне опасны для здоровья. Особенно плохо это может сказаться на людях старше 60 лет. Таким мнением поделилась врач-диетолог Лиза Янг. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Eat This, Not That!

Привычка пить недостаточное количество воды является одной из самых опасных для здоровья человека. По словам врача, стоит отучить себя от такого подхода. Специалист предупредила, что у пожилых людей чувство жажды может притупляться.

«Именно поэтому люди, которым за 60, чаще страдают от обезвоживания, нежели более молодые люди», — отметила она.

Кроме того, стоит обратить внимание и на то, в какое время происходит последний за день прием пищи. Поздние приемы пищи, по словам эксперта, обычно состоят из вредной еды, которая прошла глубокую обработку. Если принимать подобную пищу перед отходом ко сну, то можно столкнуться с набором лишнего веса, а также с сахарным диабетом.