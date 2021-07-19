Появилась диета, позволяющая похудеть за 2 недели за 6 тысяч рублей

Нагулянный в отпуске жирок можно скинуть всего за две недели. Покупка продуктов для сбалансированного питания обойдется россиянам всего в шесть тысяч рублей. К такому выводы пришли исследователи сервисов «СберМаркет» и «СберЗдоровье».

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на работу аналитиков.

«По данным „СберМаркета“, сбалансированное меню на две недели — обычно этого времени хватает, чтобы вернуться к привычному весу после отпуска, — в среднем по России обойдется в 5,881 тысячи рублей», — говорится в исследовании.

С учетом доставки в Москве меню будет стоить дороже, 5897 рублей. В Санкт-Петербурге — дешевле, 5861 рубль.

В эту сумму входят крупы (гречка, булгур, пшено), овощи (кабачки, капуста, огурцы, помидоры), фрукты (свити и грейпфрут). Надо будет также купить маложирное мясо птицы, молочные продукты, зелень, речную и морскую рыбу.

Диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха подчеркнула, что для сохранения веса необходимо соблюдать сбалансированное питание с опорой на диетические продукты. Нужно употреблять в пищу куриную грудку, обезжиренные творог и кефир. Богата микроэлементами и хорошо усваивается гречка. В рацион стоит добавить овощи, отруби и фрукты. Необходимо ограничить потребление фастфуда, сладостей, тяжелой и жирной пищи.

Эксперт посоветовала внимательно отнестись к выбору диеты. Зачастую они становятся для организма стрессом, поэтому лучше сразу проконсультироваться с врачом.

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