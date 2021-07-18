Ученые предложили необычную альтернативу овсянке

Крупа киноа, по мнению группы врачей из США и Египта, является полезной альтернативой овсянке. Ее можно готовить и есть как большинство злаков, но само растение больше похоже на свеклу или шпинат. Употреблять в пищу можно как листья, так и зерна этого растения.

Результаты исследования медиков опубликовали в журнале Medical News Today. Науке известно 12 видов этого растения, которое также называют рисовой лебедой. Киноа особенно полезна для людей, которые соблюдают растительную диету, ведь им необходимо найти неживотные источники белка. Одна чашка киноа (185 грамм) содержит 8,14 грамма белка.

Киноа имеет высокое содержание клетчатки по сравнению с другими зернами, обеспечивая 5,18 грамма в чашке крупы. Это 15,42% суточной потребности человека.

Одна чашка приготовленной киноа содержит 1,17 миллиграмм марганца. Это составляет около 27,43% суточной необходимости для мужчин и 35,05% для женщин. В такой порции также содержится 2,76 миллиграмм железа, обеспечивая 34,5% рекомендуемой нормы потребления для мужчин и 15,33% для женщин.

Кроме того, в 185 грамм киноа восполнит 19,43% суточной потребности фолиевой кислоты. Это особенно важно для беременных женщин, которые могут получить фолиевую кислоту только с препаратами. Если с пищей в организм будет попадать остаточное количество этого вещества, это может снизить риск нескольких видов рака и депрессии.

Идеальным завтраком может стать овсянка. У нее небольшая калорийность, но она содержит достаточное количество белка, полезных углеводов, витаминов и минералов.