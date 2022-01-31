Названы противопоказания к вакцинации подростков от COVID-19: как записаться на прививку

Прививку от коронавируса вакциной «Спутник М» поставят подросткам в возрасте от 12 до 17 лет, если они не участвовали в клиническом исследовании препарата, у них нет обострения хронических заболеваний, не было ОРВИ в последние две недели и они не делали других прививок в последние 30 дней. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Вакцинация подростков проходит добровольно и только по заявлению родителей и их письменному согласию на прививку или самих молодых людей, если им исполнилось 15 лет.

Перед процедурой подростки пройдут осмотр педиатра. После укола ребенка оставят под наблюдением медиков на полчаса. Специалисты проследят за реакцией организма на препарат.

В ряде случае вакцина может вызвать повышение температуры, слабость и боль в месте укола. Эти реакции продолжаются около суток.

Вакцина «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые вводят с разницей в 21 день. Сам препарат представляет собой уменьшенную дозировку вакцины от коронавируса «Спутник V», которая уже подтвердила свою эффективность и безопасность.

Отмечается, что если подросток прикреплен к поликлинике, можно записаться онлайн на mos.ru, emias.info, через портал госуслуг, с помощью мобильных приложений «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.Инфо». Если есть московский полис ОМС, но нет прикрепления, можно записаться на вакцинацию по телефону любой выбранной поликлиники.

В понедельник, 31 января, вакцинация от коронавируса подростков с 12 до 17 лет началась в Москве. Поставить прививку молодые жители российской столицы могут в 13 пунктах на базе детских городских поликлиник.