Здоровье 11 марта 2023, 18:29 Подъем заболеваемости корью в России объяснили прибытием мигрантов Роспотребнадзор связал рост заболеваемости корью с прибытием людей из ближнего зарубежья РИА «Новости»

Читать 360tv в

Число выявленных случаев кори в России выросло из-за въезда на территорию России жителей ближнего зарубежья, рассказали РБК в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что рост заболеваемости зафиксировали в ряде регионов.

Речь идет о ситуации в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях, Алтайском и Краснодарском крае и других субъектах. Специалисты в этих регионах выявляют круг контактных лиц, а также проводят кампанию по вакцинации.

Реклама

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление «О проведении подчищающей иммунизации против кори». Документ предусматривает иммунизацию россиян и трудовых мигрантов, которые не защищены от этого заболевания. В ведомстве подчеркнули, что непривитых и непереболевших жителей России заразили непривитые гости из ближнего зарубежья.

Реклама