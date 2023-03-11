11 марта 2023, 18:29
Подъем заболеваемости корью в России объяснили прибытием мигрантов
Роспотребнадзор связал рост заболеваемости корью с прибытием людей из ближнего зарубежья
Число выявленных случаев кори в России выросло из-за въезда на территорию России жителей ближнего зарубежья, рассказали РБК в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что рост заболеваемости зафиксировали в ряде регионов.
Речь идет о ситуации в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях, Алтайском и Краснодарском крае и других субъектах. Специалисты в этих регионах выявляют круг контактных лиц, а также проводят кампанию по вакцинации.
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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление «О проведении подчищающей иммунизации против кори». Документ предусматривает иммунизацию россиян и трудовых мигрантов, которые не защищены от этого заболевания. В ведомстве подчеркнули, что непривитых и непереболевших жителей России заразили непривитые гости из ближнего зарубежья.Прививки от кори необходимо сделать детям в возрасте одного года и шести лет, а также взрослым от 36 до 55 лет, рассказала врач-инфекционист Ирина Чхинджерия. В приоритетном порядке вакцинироваться стоит тем, кто работает с людьми.
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