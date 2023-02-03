Здоровье 03 февраля 2023, 15:24 Россиянам рассказали, кому нужно делать вакцину от кори Врач Чхинджерия: профилактическим прививкам подлежат дети 12 месяцев и 6 лет

Читать 360tv в

Профилактическим прививкам от кори подлежат дети в возрасте 12 месяцев, шести лет, а также взрослые от 36 до 55 лет, относящиеся к группам риска. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказала врач-инфекционист Ирина Чхинджерия.

В первую очередь прививки показаны тем гражданам, которые работают с людьми.

Реклама

«Это работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов», — сказала Чхинджерия.

Реклама

Для иммунизации в Петербурге используют коревую культуральную живую вакцину, паротитно-коревую культуральную живую вакцину и комбинированную культуральную живую вакцину «Вактривир».