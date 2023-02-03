03 февраля 2023, 15:24
Россиянам рассказали, кому нужно делать вакцину от кори
Врач Чхинджерия: профилактическим прививкам подлежат дети 12 месяцев и 6 лет
Профилактическим прививкам от кори подлежат дети в возрасте 12 месяцев, шести лет, а также взрослые от 36 до 55 лет, относящиеся к группам риска. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказала врач-инфекционист Ирина Чхинджерия.
В первую очередь прививки показаны тем гражданам, которые работают с людьми.
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«Это работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов», — сказала Чхинджерия.
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Для иммунизации в Петербурге используют коревую культуральную живую вакцину, паротитно-коревую культуральную живую вакцину и комбинированную культуральную живую вакцину «Вактривир».
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