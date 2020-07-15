Почти половина россиян заявили, что ждут второй волны коронавируса

45% россиян ждут прихода второй волны коронавирусной инфекции. При этом 38% посчитали, что ограничительные меры стали снимать слишком рано.

Эти данные стали известны из мониторинга социального положения и поведения населения в условиях распространения вируса. В опросе приняли участие больше двух тысяч респондентов, пишет газета «Известия».

Согласно опросу, 18% опрошенных не ждут второй вспышки инфекции, а 37% затруднились ответить. При этом у жителей снизился показатель тревоги по поводу заболевания. Так, вирус считают значительным чуть более четверти (27%) россиян. На прошлой неделе это значение составляло 34%, а в начале эпидемии — 47%.

Россиян также попросили оценить эффективность ограничений. Каждый третий (33%) посчитал, что они избыточные. 35% респондентов заявили, что меры были недостаточные и лишь 24% — достаточными. Вместе с тем, 38% участников высказались, что ограничительные меры сняли слишком рано.

По мнению директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева, первая волна в России продлится до осени. Он отметил, что у жителей уже формируется иммунная прослойка, поэтому вторая волна не будет такой выраженной, как первая.

«Опасения второй волны имеют место быть, но я не ожидаю настолько тяжелой ситуации, как в апреле. Так что переживать по этому поводу не стоит, — сказал Лукашев.

На днях риск второй волны коронавируса подтвердили в Минздраве. Вероятность ее прихода зависит от соблюдения мер безопасности.