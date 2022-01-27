Почти 90 тысяч ковид-больных выявили в России за сутки

Максимальное количество заболевших COVID-19 за январь выявили в России. На сайте оперштаба выложили актуальную информацию о выявленных случаях.

Всего 27 января коронавирус подтвердился у 88 816 человек. Это наибольшее количество заболевших за месяц. Примерно с начала января число заболевших начало расти. Такую динамику специалисты приписывали постепенному распространению в России наиболее контагиозного нового штамма коронавируса «омикрон».

Количество смертей при этом, напротив, в последнее время уменьшается. За последние сутки в России, по данным оперштаба, скончались 665 человек с подтвержденным COVID-19. Выздоровели 29 754 человека, в больницы увезли 12 807 человек. В Подмосковье за все время пандемии сделали уже 15 108 745 тестов.

В России продолжается иммунизация населения. В настоящий момент прививку от коронавируса сделали 78 059 701 человек. Уровень коллективного иммунитета составил 64,4%.

Правительство 27 января утвердило состав новой опергруппы, которая будет специализироваться на вопросах распространения «омикрона» в России. В ее состав вошли известные врачи.