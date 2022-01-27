Правительство утвердило состав новой опергруппы по вопросам борьбы с коронавирусом

Правительство утвердило состав новой оперативной группы по вопросам борьбы с коронавирусом. Она будет специализироваться на темах, связанных с распространением «омикрона», основываясь на информации, полученной от ведомств и регионов.

В пресс-службе правительства сообщили агентству «Интерфакс», что оперативная группа начала свою деятельность в 10:00 27 января 2022 года. Состав участников объединения утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

В группу вошли 42 человека. Ее куратором стала вице-премьер Татьяна Голикова, управляющим — замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос. Заместителем назначили директора департамента здравоохранения правительства Игоря Каграманяна. В состав также вошли известные российские врачи.

«На основе данных федеральных министерств и ведомств, а также с учетом мер, вводимых руководством субъектов, рабочая группа будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом в масштабах страны», — сказали в правительстве.

Такая организованная работа поможет своевременно принимать правильные решения для остановки распространения коронавируса и поддержки граждан в условиях пандемии.