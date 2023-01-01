Здоровье 01 января 2023, 23:09 Почти 500 британцев каждую неделю умирают из-за проблем здравоохранения — СМИ Telegraph: почти 500 британцев каждую неделю умирают из-за проблем с неотложкой Unsplash

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Президент Королевского колледжа неотложной медицины Адриан Бойл заявил, что в Великобритании каждую неделю умирают почти 500 человек из-за несвоевременной медицинской помощи. Его слова привело издание The Telegraph.

Британцы неоднократно жаловались на проблемы в системе здравоохранения. Однако ситуация никак не меняется. Бойл рассказал, что многие пациенты скончались из-за гриппа и коронавируса. Им не смогли оперативно оказать помощь, поскольку в стране не хватает медиков.

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Госпитализировать заразившихся некуда — в больницах не хватает мест. Он подчеркнул, что с 2015 года в 95% случаях врачи не могли оказать помощь в течение четырех часов с момента поступления вызова.

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Ранее глава британского правительства Риши Сунак честно признался соотечественникам, что в 2023 году трудностей будет не меньше, чем в 2022-м. Это происходит, в том числе из-за конфликта на Украине, который вытягивает из Лондона большие средства.