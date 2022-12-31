Мир 31 декабря 2022, 05:52 Риши Сунак предупредил британцев о трудностях в 2023 году Премьер Британии Сунак: Я не буду делать вид, что проблемы закончатся в 2023 году YouTube

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем видеообращении к гражданам по случаю Нового года заявил, что в 2023 году время трудностей продолжится из-за последствий конфликта на Украине. Однако Лондон продолжит поддерживать Киев, добавил он.

«Я не собираюсь делать вид, что все наши проблемы закончатся в новом году. Но 2023 год даст нам возможность продемонстрировать на мировой арене самое лучшее, что есть в Великобритании», — отметил глава правительства.

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Британия переживает глубокий энергетический кризис. Это привело к резкому скачку инфляции, а также к ухудшению уровня жизни. По данным СМИ, некоторые люди вынуждены экономить буквально на всем, чтобы обогреть свое жилье зимой. Им приходится выбирать между едой и теплым домом.

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О больших проблемах в 2023 году во всей Европе писала и газета Financial Times. Журналисты полагают, что до весны в европейских странах возможны отключения электроэнергии.