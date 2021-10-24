У человечества есть все необходимые инструменты для победы над коронавирусом, но они не используются должным образом. Однако возможности здравоохранения и медицины не используются должным образом. До конца года человечеству нужно добиться хотя бы 40% охвата вакцинацией во всех странах.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус. Выступая в Берлине на Всемирном саммите здравоохранения он сказал, что его часто спрашивают о сроках окончания пандемии.

«Мой ответ: пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках», — приводит его слова ТАСС.

Гебрейесус посетовал, что мир не использует в достаточной мере имеющиеся у него инструменты. Он подчеркнул, что еженедельно гибнет почти 50 тысяч человек и пандемия далека от завершения.

Глава ВОЗ напомнил, что до конца 2021 года необходимо вакцинировать не менее 40% населения в каждой стране. Но эта цель будет достижима только в том случае, если заявления стран будут соответствовать их действиям. Гебрейесус призвал страны, уже достигшие этого показателя, поставлять препараты для государств, которые не могут позволить себе их приобретение.

«Страны Группы 20 должны немедленно выполнить свои обязательства и поделиться дозами. Производители должны отдать приоритет и в срочном порядке выполнить свои контракты с COVAX и AVAT, а также быть более транспарентными в том, что и куда направлено», — сказал глава ВОЗ.

По его мнению, если фармацевтические компании поделятся своими знаниями, это положит конец пандемии и ускорит глобальное восстановление.

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев сообщил, что Минздрав России исключил кормящих матерей из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником V».