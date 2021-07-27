Минздрав разработает новые меры по борьбе с курением

В Минздраве России проработают новые меры, которые помогут снизить число курящих людей в России. Замминистра здравоохранения Олег Салагай написал в своем Telegram-канале, что планируется запрет на ароматизаторы и некоторые добавки в сигаретах.

«Для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры», — подчеркнул Салагай.

По его словам, целесообразно запретить ароматизаторы и красители во всех изделиях, которые содержат никотин. Тем более стоит ввести запрет на добавки, которые усиливают зависимость от табака.

Упаковки для сигарет собираются сделать стандартными по размеру и дизайну. Три четверти площади должны занимать рисунки, которые напоминают россиянам о вреде курения. Кроме того, в планах запретить классификацию табачных изделий по количеству токсических веществ.

Врачи предупреждают россиян, что в жаркие дни курение становится особенно опасным. Оно может привести как минимум к обмороку. Иногда дело доходит и до инсульта, потому что сигареты вызывают спазмы сосудов головного мозга.