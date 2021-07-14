Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару

Курение при жаркой погоде может закончиться обмороком или предынсультным состоянием. Об этом в беседе с «РИА Новости» предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.

Медик подчеркнул, что в жару организм и так испытывает гипоксию, а потому потребность в курении снижается. Однако не все курильщики это замечают. Они не изменяют свой привычный режим и подвергают свое здоровье повышенному риску.

«Как результат, могут быть обмороки, гипоксия мозга во время жары. Сигареты вызывают спазм сосудов головного мозга, и это в совокупности может стать причиной обморочного состояния, предынсультного состояния, всего, что связано с головным мозгом, сердцем», — предупредил Евгений Брюн.

Врач подчеркнул, что никотин — это сердечно-сосудистый яд, который усиливает свое пагубное действие при жаркой погоде. Брюн отметил: ему бы хотелось, чтобы высокая температура воздуха мотивировала людей отказаться от курения хотя бы на время. Если своими силами сделать это не выходит, то лучше обратиться за специализированной помощью.

Западные ученые выпустили статью, в которой подчеркнули: курение вместе с алкоголем может провоцировать развитие раковых заболеваний.