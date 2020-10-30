На заболеваемость COVID-19 влияет плохая погода

Погодные факторы могут напрямую влиять на заболевание COVID-19. Плохая погода может спровоцировать переохлаждение организма, что сделает заражение коронавирусом более вероятным.

Об этом в разговоре с РИА «Новости» рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Как и в случае с другими респираторными вирусными инфекциями, плохая погода вызывает переохлаждение организма и делает его более восприимчивым к инфекциям», — приводит агентство слова Пшеничной.

При этом, как подчеркнула специалист, течение COVID-19 может осложнять инфицирование другими респираторными вирусами.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что испытания отечественных вакцин от коронавируса идут без сбоев. Глава государства надеется, что массовая вакцинация граждан начнется к концу 2020 года.

В России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19 — это «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Во время исследований препараты показали свою безопасность и эффективность. Сейчас проходят постклинические тесты «Спутника V», в ближайшее время планируют начать пострегистрационные испытания второй вакцины.