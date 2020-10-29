Путин назвал срок начала массовой вакцинации в России

Президент Владимир Путин заявил, что испытания российских вакцин от коронавируса идут без сбоев. Он надеется, что массовая вакцинация граждан начнется к концу 2020 года.

«Испытания российской вакцины проходят без сбоев. Надеюсь, к массовой вакцинации приступим к концу года», — сообщил глава государства.

По словам Путина, оба российских препарата от коронавируса являются безопасными и эффективными. Он подчеркнул, что в первую очередь вакцину получат россияне. При этом поставки препарата будут осуществляться и в другие страны.

«Мы не только не отказываемся, мы с удовольствием будем и уже работаем на внешних рынках. Экспертами этот международный мировой рынок оценивается примерно в 100 миллиардов долларов в годовом выражении», — отметил президент.

В России зарегистрировано две вакцины от коронавируса: «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Оба препарата показали свою безопасность и эффективность во время исследований. Сейчас проходят постклинические тесты «Спутника V», а пострегистрационные испытания второй вакцины планируют начать в ближайшее время.