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    18 ноября 2021, 21:09

    Пластический хирург объяснил, можно ли кормить ребенка после увеличения груди

    Пластический хирург Эдгар Каминский: увеличение груди не влияет на возможность лактации

    Ирэна Вороник

    В студии известного врача Евгения Комаровского обсудили вопрос о том, можно ли женщине кормить ребенка грудью после пластической операции. Гостем в студии стал пластический хирург Эдгар Каминский. Он рассказал, что такой вопрос поступает от пациенток достаточно часто.

    Пластический хирург объяснил, можно ли кормить ребенка после увеличения груди

    Каминский отметил, что можно увеличивать грудь как до родов, так и после. На кормление это совершенно не влияет. Единственное, что после операции могут возникнуть осложнения. Например, серома — воспалительной природы припухлость. В таком случае нужно будет проводить лечение.

    Каминский отметил, что в подавляющем большинстве случаев операция не оказывает влияния на возможность кормления ребенка. Потому можно смело обращаться к хирургу.

    Ранее доктор Комаровский рассказал, как молодым мамам в период лактации принимать лекарства. Он отметил, что в этом случае категорически недопустимо самолечение. Любой препарат должен быть согласован с медиком. Важно помнить, что полностью безопасным для младенца не может быть ни одно лекарственное средство.