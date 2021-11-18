Пластический хирург объяснил, можно ли кормить ребенка после увеличения груди

В студии известного врача Евгения Комаровского обсудили вопрос о том, можно ли женщине кормить ребенка грудью после пластической операции. Гостем в студии стал пластический хирург Эдгар Каминский. Он рассказал, что такой вопрос поступает от пациенток достаточно часто.

Каминский отметил, что можно увеличивать грудь как до родов, так и после. На кормление это совершенно не влияет. Единственное, что после операции могут возникнуть осложнения. Например, серома — воспалительной природы припухлость. В таком случае нужно будет проводить лечение.

Каминский отметил, что в подавляющем большинстве случаев операция не оказывает влияния на возможность кормления ребенка. Потому можно смело обращаться к хирургу.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как молодым мамам в период лактации принимать лекарства. Он отметил, что в этом случае категорически недопустимо самолечение. Любой препарат должен быть согласован с медиком. Важно помнить, что полностью безопасным для младенца не может быть ни одно лекарственное средство.