Комаровский пояснил, как использовать лекарства при кормлении грудью

Во время кормления грудью нельзя заниматься самолечением. Применение всех лекарств должно быть согласовано с медиками. Об этом предупредил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

«Самолечение недопустимо. Прием любого препарата должен быть согласован с врачом. Ни один препарат не является абсолютно безопасным для ребенка, и это правило тем актуальнее, чем ребенок младше. Особая осторожность необходима в периоде новорожденности», — написал Комаровский в Instagram.

Он добавил, что применять лучше хорошо известные лекарства. При этом терапевтические дозы должны быть минимальными. Также стоит понимать, что не все врачи могут знать о периоде кормления грудью. До назначения препаратов медиков нужно об этом предупредить.

«Любой приобретенный вами лекарственный препарат в обязательном порядке должен иметь инструкцию по применению. В этой инструкции непременно должен быть пункт, указывающий на возможность использования данного лекарства при кормлении грудью. Прочитайте! Сделайте выводы», — посоветовал врач.

Комаровский отметил, что принимать препараты лучше перед прикладыванием ребенка. За это время лекарство не успеет попасть в молоко. Врач призвал не отказываться от лечения, если потребуется прервать грудное вскармливание. Он подчеркнул, что ребенку нужно не только молоко, но и здоровая мама.