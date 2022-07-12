Пластический хирург Нерсисян рассказал об ограничениях после маммопластики

Пластический хирург Гайк Нерсисян рассказал об ограничения в период восстановления после маммопластики — операции по увеличению груди. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Первые несколько недель после операции нельзя спать на боку или животе — только на спине. Так как подобные позы для сна мешают заживлению.

Кроме того, по той же причине нельзя поднимать тяжести. А еще запрещено толкать что-то тяжелое, например, тележку с продуктами.

Запрещены также любые физические нагрузки, в том числе занятия сексом. Это может повредить заживающие ткани или даже вызвать отек.

Первое время нельзя курить, так как влияет на кровеносные сосуды и провоцирует появление рубцов или даже некроза. По той же причине нельзя пить алкоголь — он может поспособствовать кровотечению.

Ранее пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал, что маммопластика входит в список самых популярных операций в России. Также в этом списке липосакция, блефаропластика, ринопластика. В основном услугами пластических хирургов пользуются женщины.