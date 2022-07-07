Пластический хирург Аль-Юсеф рассказал о самых популярных операциях

Многие люди в попытках достичь идеальной внешности обращаются к услугам медиков. Пластический и челюстно-лицевой хирург, основатель и главный врач центра инновационной медицины Damas Medical Center Амжад Аль-Юсеф рассказал, какие вмешательства на данный момент являются самыми популярными. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт пояснил, что в основном к услугам пластических хирургов обращаются женщины. Чаще всего медики проводят такие операции, как липосакция, блефаропластика, ринопластика и изменение груди.

«Самые популярные — это липосакция, блефаропластика, ринопластика и грудь. Чаще приходят женщины, примерно 10% мужчин и 90% женщин обращаются. Сейчас в нашем центре набирает популярность пересадка волос для мужчин. Вторая по популярности среди мужчин — это липосакция живота, боков, операционным путем», — рассказал специалист.

Эксперт подчеркнул, что перед обращением к врачу пациенту необходимо продумать, что именно в своей внешности он желает изменить. Чтобы выбрать хорошего хирурга, стоит изучить его портфолио, а также удостовериться, что он обладает всеми необходимыми документами.