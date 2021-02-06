Оценена вероятность третьей волны коронавируса в России

Третья волна коронавируса может произойти в России в апреле, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Но ее пик будет заметно ниже, чем у второй волны.

«Прогнозируется также третья волна, которая начнется в середине весны. Пик третьей волны будет меньше, чем две предыдущие, так как уже существенная часть населения переболела», — сказал Тавадян в беседе с РИА «Новости».

При этом эксперт отметил, что если около 70% населения будут привиты, то «есть возможность нивелировать следующую волну».

По всему миру снижается количество новых случаев заражения коронавирусом. Темпы распространения инфекции замедляются, но нужно продолжать соблюдать ограничения, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Она добавила, что на снижение заболеваемости подействовала вакцинация населения стран от ковида.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус до этого заявлял, что привитых от коронавируса во всем мире стало больше, чем заболевших. Он назвал такую новость потрясающим достижением.