Здоровье 13 декабря 2023, 14:17 Пять тысяч детей с диабетом получили бесплатные датчики в Москве Ракова заявила о снабжении сенсорами и датчиками пяти тысяч детей с диабетом Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве пять тысяч детей с диабетом получили бесплатные датчики и сенсоры для непрерывного отслеживания уровня глюкозы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В 2023 году мы закупили более 116 тысяч датчиков и сенсоров для непрерывного отслеживания уровня глюкозы», — рассказала заммэра.

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Пяти тысячам детей и подростков выдали свыше 85 тысяч медицинских девайсов для оперативного контроля уровня сахара в крови. Стоимость устройств составила свыше 458 миллионов рублей.

Сенсоры и датчики выдадут в аптеках столичного департамента здравоохранения. Для этого необходимо обратиться к врачу-эндокринологу в поликлинике. Никаких дополнительных анализов для получения устройств не потребуется.

Ранее в московской НИКИ детства начали применять новый метод диагностики осложнений при сахарном диабете.