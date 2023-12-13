13 декабря 2023, 14:17
Пять тысяч детей с диабетом получили бесплатные датчики в Москве
Ракова заявила о снабжении сенсорами и датчиками пяти тысяч детей с диабетом
В Москве пять тысяч детей с диабетом получили бесплатные датчики и сенсоры для непрерывного отслеживания уровня глюкозы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В 2023 году мы закупили более 116 тысяч датчиков и сенсоров для непрерывного отслеживания уровня глюкозы», — рассказала заммэра.
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Пяти тысячам детей и подростков выдали свыше 85 тысяч медицинских девайсов для оперативного контроля уровня сахара в крови. Стоимость устройств составила свыше 458 миллионов рублей.
Сенсоры и датчики выдадут в аптеках столичного департамента здравоохранения. Для этого необходимо обратиться к врачу-эндокринологу в поликлинике. Никаких дополнительных анализов для получения устройств не потребуется.
Ранее в московской НИКИ детства начали применять новый метод диагностики осложнений при сахарном диабете.
Дети
Диабет
Москва 2023
Анастасия Ракова
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