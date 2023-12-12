Подмосковье 12 декабря 2023, 13:22 Новый метод диагностики осложнений при сахарном диабете начали применять в НИКИ детства Unsplash

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Диагностику полинейропатии начали проводить в НИКИ детства. При такой патологии у детей с сахарным диабетом часто возникают проблемы с периферическими нервами и мышцами, что может приводить к онемению, покалыванию, боли и слабости в конечностях.

«Теперь в нашем институте проводится электронейромиография. Такой метод исследования позволяет врачу определить характер и степень повреждения нервов и мышц, а также разработать план лечения. Метод диагностики стал возможным благодаря поступлению нового оборудования», — рассказала врач-эндокринолог НИКИ детства Мария Симакова.

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В НИКИ детства направит лечащий врач, если это будет необходимо ребенку. Записаться на прием к специалисту можно по телефону 122, региональный портал госуслуг «Здоровье» или чат-бот в Telegram.

В Подмосковье в 2024 году откроют еще 22 медицинских объекта. Об этом сообщили на совещании губернатора Андрея Воробьева с зампредами.