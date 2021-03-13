Пять суток подряд в России фиксировали меньше 10 тысяч случаев коронавируса

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 9908 человек. Суточный прирост по новым случаям инфекции уже пятые сутки держится на уровне ниже 10 тысяч, согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 85 российских регионах. Из них 12,9% инфицированных переносят заражение бессимптомно. В Москве заразились 1600 человек, в Петербурге — 943 новых случая. В Подмосковье коронавирус выявили у 609 человек.

Полностью выздоровели 12 868 человек, в том числе 2326 пациентов были выписаны из больниц в Санкт-Петербурге и 1469 человек — в Москве. В Подмосковье выздоровели 429 перенесших инфекцию, сообщило ИА Nation News.

За сутки в России скончались еще 475 заболевших COVID-19. В частности, 52 человека умерли в Москве, 46 летальных исходов — в Петербурге, 30 умерших — в Подмосковье.

Меньше всего заражений в Туве, Магаданской и Еврейской автономной областях.

Общее число заразившихся за весь период пандемии достигло 4 380 525 человек. Из них выздоровели 3 985 897 человек. Всего от COVID-19 в России умерли 91 695 человек.

В Москве летальность от коронавирусной инфекции к концу зимы составила 2,57%. Об этом ранее сообщили в департаменте здравоохранения столицы.