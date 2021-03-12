Летальность от COVID-19 в Москве к концу зимы составила 2,57%

В январе 2021 года в Москве из-за COVID-19 скончались 5588 человек. Именно в стольких случаях ковид стал основной или сопутствующей причиной смерти. В феврале таких было 3113.

Данные по смертности от коронавирусной инфекции за январь и февраль 2021 года опубликовал столичный департамент здравоохранения.

«Летальность от коронавируса в Москве на конец февраля 2021 года составляет 2,57%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной», — уточнили в ведомстве.

При этом в случаях, когда ковид был указан как основное или сопутствующее заболевание, показатель составил 3,83%.

Смертность от COVID-19 таким образом, добавили в департаменте, покрыла всю избыточную смертность в первые два месяца 2021 года.

Из-за ковида как основной причины в январе скончались 5038 человек, в феврале — 2340. К таким случаям относили даже спорные случаи — с отрицательными тестами.

Москва находится на первом месте среди российских городов по числу пациентов с подтвержденным COVID-19. В городе выявили 996 889 случаев заражения, за последние сутки их было 1610. Выздоровели 917 809 заболевших, скончались 15 657.