Пять случаев заражения вариантом AY.4.2 «дельта»-штамма коронавируса выявили в России

В России выявили пять случаев заражения вариантом «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2. Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы», — приводит РИА «Новости» слова Хафизова.

Собеседник добавил, что российские ученые постоянно следят за мутацией коронавируса, чтобы вовремя выявить его опасные изменения. Вирусологи пока не определили особенности варианта AY.4.2, которые могут влиять на его повышенную заразность или смертоносность.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от всех известных мутаций коронавируса. Среди них есть и новый вариант «дельта»-штамма AY.4.2. По словам Гинцбурга, «дельта» меняется постоянно, однако люди очень редко заражаются этими вариантами вируса.