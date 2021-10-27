Эффективность «Спутника V» против новой мутации коронавируса оценили в Центре имени Гамалеи

Вакцина «Спутник V» эффективно защищает от всех известных мутаций коронавируса. Среди них и новый вариант «дельта»-штамма AY.4.2. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцина „Спутник V“ эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

Гинцбург отметил, что «дельта» постоянно мутирует, однако появляющимися вариантами коронавируса заражаются единицы — их распространенность ничтожно мала.

В понедельник, 25 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в Москве и Подмосковье выявили новую мутацию коронавируса AY.4.2 — медики зафиксировали три случая заражения этим вариантом SARS-CoV-2. Ученые считают, что AY.4.2 — это один из видов заразной «дельты». Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов объяснил, что у специалистов пока нет данных о том, что эта мутация вызывает ковид, который протекает тяжело.