Пьянство, стресс и старость стали причинами низкой выработки антител к коронавирусу

Антитела к коронавирусу плохо вырабатываются у пожилых людей, пьющих и тех, кто постоянно находится в стрессе. Об этом заявил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«У пожилых, естественно, 70–80+, как правило, по понятным причинам у них все хуже, в том числе и антитела хуже вырабатываются. Безусловно, те, кто злоупотребляет алкоголем, в первую очередь этанол, в любом количестве он токсичен для размножающихся клеток», — пояснил Гинцбург в интервью ТАСС.

Особенно плохо сказывается алкоголь на выработке антител в период вакцинации. Также вредны и стрессовые состояния, которые влияют на размножение клеток, продуцирующих антитела.

Гинцбург добавил, что помешать организму перебороть коронавирус могут антибиотики с широкой специфичностью и цитостатические препараты, то есть противоопухолевые лекарства.

Ранее ученые рассказали, что каждый пятый переболевший COVID-19 теряет антитела к вирусу через два месяца. У таких пациентов иммунная система изначально отреагировала слабо на коронавирус. Поэтому через короткий промежуток времени антител не остается совсем.