«Примерно 15-20% из числа переболевших [COVID-19] теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител — и через месяц-два от этих антител не осталось и следа», — рассказал ученый.

Ранее кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева пояснила Ura.ru, что антитела появляются не у всех после заражения коронавирусом, однако это не означает, что человек не приобретает защиту. По ее словам, образуется клеточный иммунитет, который «не определяется в пробирке». Технологий, которые могли бы точно это установить, пока нет.

С начала пандемии российские медики выявили 1 399 334 случая COVID-19 (+15 099 за прошедшие сутки). От последствий заражения 2019-nCoV умерли 24 187 человек — за последнюю неделю в сумме более 1,5 тысячи пациентов. Раньше такого не случалось.