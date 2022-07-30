Пиво назвали полезным напитком при камнях в почках

Умеренное потребление пива при мочекаменной болезни почек может принести пользу, заявил в беседе с изданием «Газета.ru» врач-терапевт Виктор Лишин. Он также посоветовал отказаться от жирной и сладкой пищи при этом заболевании.

Медик заявил, что в рацион можно включить небольшое количество пенного напитка.

«Иногда можно выпить пива, это не значит, что нужно пить его литрами, но многие урологи советуют употреблять этот напиток, поскольку он способствует более быстрому выведению мелких камней и песка из почек», — объяснил специалист.

По словам Лишина, во время обострения мочекаменной болезни необходимо пить чистую воду. От употребления сладкого, жирной рыбы и арбузов в больших количествах лучше отказаться.

Безопасной дозы алкоголя не существует, заявила врач-диетолог Екатерина Бурляева. Она посоветовала запивать шашлык чистой водой или напитком из мяты, лимона и имбиря.