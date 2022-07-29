Диетолог Бурляева рассказала, чем лучше запивать шашлык

Поездка на шашлыки может совсем не навредить здоровью, если знать, как правильно готовить мясо и чем его запивать. Об этом Mk.ru рассказала врач-диетолог Екатерина Бурляева.

«Я бы рекомендовала воздержаться от алкоголя к шашлыку. Хотя два бокала вина считаются безопасной дозой, для человека с хроническими заболеваниями (например, с панкреатитом) даже такое количество недопустимо. Поэтому я поддержу своих коллег-наркологов и скажу, что безопасной дозы алкоголя не существует. Факторов, которые наносят удар нашей печени и поджелудочной железе, и без того много, не стоит добавлять сюда спиртное», — подчеркнула врач.

Можно приготовить полезный напиток из мяты, лимона и имбиря, отметила диетолог. Хотя полезнее всего будет обычная вода.

Так же нужно иметь в виду, что шашлык будет полезнее, если мясо не жарить, а запекать, написало utro.ru. А вместо свинины лучше взять нежирное мясо, куриную грудку или рыбу.