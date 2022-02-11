Пик заражений «омикроном» в Москве прошел

Пик заражений «омикроном» в Москве уже позади. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Глава Москвы отметил, что за прошлую неделю число новых выявленных случаев COVID-19 в городе уменьшилось на 6%. За текущую неделю снижение станет еще более значительным, привело слова Собянина РИА «Новости».

Также мэр сообщил, что наблюдается уменьшение количества не только выявляемых случаев заражения коронавирусом, но и госпитализаций с ковидом.

Ранее в оперштабе сообщали, что рост количества поставленных диагнозов о наличии у человека коронавируса по стране связан с тем, что пациентов начали учитывать по-новому. В ведомстве уточнили, что сейчас в порядок учета заболевших внесли изменения на федеральном уровне.

Теперь статистика о количестве больных направляется в оперштаб из поликлиник. В нее также вносят результаты исследований на наличие антител к коронавирусу.