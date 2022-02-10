Оперштаб связал рост больных ковидом в Москве с изменением учета заболевших

Внезапное увеличение количества больных COVID-19 за сутки в Москве связано с новыми правилами учета пациентов. Такое заявление сделали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

Как отметили в ведомстве, внезапный рост числа больных COVID-19 вызван внесением изменений в порядок учета новых случаев коронавируса на федеральном уровне. Дело в том, что теперь с ежедневной статистикой по количеству больных СОVID-19 и результатов ПЦР-тестов подаются данные о пациентах поликлиник. Кроме того, в них включают проведенные исследования на наличие антигена к коронавирусу, объяснили в оперштабе.

За все время пандемии на территории Подмосковья провели 16 072 455 тестов на коронавирус. В данный момент Московская область занимает третье место по количеству госпитализированных за сутки. В больницы региона за 24 часа доставили 7611 пациентов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в больнице с коронавирусом. Как уточнили в Минздраве, состояние политика стабильно, сообщило RT.