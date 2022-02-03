Пик заболеваемости «омикроном» спрогнозировали в России в ближайшее время

В ближайшее время в России ожидается пик заболеваемости COVID-19 и ее дальнейшее снижение, сообщил главный научный сотрудник Центра им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Такой прогноз подтверждает опыт других стран.

«„Омикрон“-штамм достаточно единообразен, поэтому надо ожидать в ближайшее время пика и затем снижения заболеваемости. <…> Мы это видим по огромному числу стран, что именно так все и развивается», — сказал Альтштейн в эфире телеканала «Россия 24».

Основная особенность этого варианта коронавируса заключается в генетической нестабильности. Альтштейн отметил, что у него очень много мутаций. В большом количестве они вредны для вируса, для вирусной популяции, добавил он.

При заражении «омикроном» человек может почувствовать себя плохо уже через пару дней. Ранние признаки этого штамма после контакта с больным COVID-19 выявили врачи из США, Великобритании и ЮАР. Сначала наваливается усталость, а в теле появляется ломота. Многие сравнивают проявления «омикрона» с обычной простудой и жалуются на першение в горле и насморк.