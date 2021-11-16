Pfizer испытает в России новый препарат от коронавируса

Фармацевтическая компания Pfizer (США) проведет в России испытания, которые покажут эффективность нового препарата для профилактики COVID-19. Росздравнадзор уже выдал разрешение, сообщили «Ведомости». В компании заявили, что препарат может сократить риск госпитализации или летального исхода после заражения на 89%.

Участие в испытаниях препарата Paxlovid примут совершеннолетние, имевшие тесный контакт с пациентами, у которых проявлялись симптомы ковида. В общей сложности Pfizer привлечет 90 жителей городов Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска и других городов.

В начале этого месяца компания объявила о завершении второй фазы клинических исследований новой разработки. В Pfizer подчеркнули, что среди всех участников испытаний не было летальных исходов.

Новый препарат нужно будет принимать перорально, то есть глотая. Схема курса — три таблетки два раза в день. К концу года компания планирует создать более 180 000 доз лекарства. В 2022 году это число может дойти до 50 миллионов. Pfizer считает, что новая разработка может использоваться при появлении первых симптомов COVID-19, а также после тесного контакта с зараженным без показаний к госпитализации.

Врач Борис Чурадзе рассказал о серьезной ошибке при лечении от ковида дома. Зачастую пациенты используют антибиотики, но, по словам медика, они могут только навредить.