Названа серьезная ошибка при лечении COVID-19 в домашних условиях

Антибиотики помогают в борьбе с бактериальными инфекциями. На вирусные заболевания они влияния не оказывают. Поэтому их прием при самостоятельном лечении коронавирусной инфекции может только ухудшить состояние больного. Антибиотики помогают только в том случае, если заражение SARS-CoV-2 взывало появление других патогенов.

Об этом в беседе с радио Sputnik сообщил главный врач сети клиник «К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

«У пациентов с COVID-19 часто вторым этапом присоединяется бактериальная инфекция, но до присоединения бактериального компонента антибиотики назначаться не должны. Антибиотики должны применяться только для лечения бактериальной инфекции», — уточнил врач.

При этом несвоевременный и нерациональный прием антибиотиков ослабит иммунный ответ организма на вирусную инфекцию. Тем более, что бесконтрольный прием этой группы препаратов приведет к развитию устойчивости микроорганизмов к лекарствам.

«Принимая антибиотик без показания, мы повышаем устойчивость флоры к этому антибиотику, и когда он действительно будет необходим, то окажется уже неэффективен», — отметил Чурадзе.

Тем более, только врач может определить дозу и промежуток времени приема антибиотиков.

Ранее об опасности самостоятельного лечения ковида предупредила россиян замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова. В частности, она подчеркнула, что антибиотики назначают при появлении хронических очагов инфекции. Как правило, при обострении хронических заболеваний верхних дыхательных путей.