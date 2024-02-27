Здоровье 27 февраля 2024, 02:37 Петербургских школьников перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори Школу в Санкт-Петербурге закрыли на карантин из-за вспышки кори Freepik

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Одну из школ Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Об этом сообщило управление Роспотребназдора по городу в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в школе № 222, расположенной на Невском проспекте, зарегистрированы случаи кори среди непривитых учащихся разных классов.

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«Проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий на предупреждение распространения заболевания корью. С целью локализации распространения инфекции занятия в школе переведены на дистанционный формат», — добавили в Роспотребназдоре.

В ведомстве напомнили, что корь — высокозаразное заболевание, и защитить от нее может только прививка. В случае контакта с заболевшим человеку могут провести экстренную вакцинацию для снижения риска заражения.

В начале февраля карантин по кори ввели в институтах РУДН и РГУ имени Косыгина. А в декабре прошлого года юридический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из-за заболевшего корью студента.