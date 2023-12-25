25 декабря 2023, 18:38
Юрфак МГУ закрыли на карантин из-за вспышки кори
Mash: карантин ввели в здании юрфака МГУ из-за заболевшего корью студента
В одном из корпусов МГУ ввели карантин, а студентов перевели на дистанционное обучение. Это произошло из-за того, что корью заболел один из учащихся. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Помимо студентов юрфака, занятия в корпусе на улице Ленинские Горы, 1, строение 13, посещают учащиеся Высшей школы аудита и факультета иностранных языков и регионоведения.
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По информации СМИ, удаленку для всех факультетов ввели до 11 января, чтобы предотвратить распространение инфекции. Сейчас в университете началась сессия, поэтому в здание приходит меньше обучающихся, чем обычно.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости корью в 2023 году в 288 раз. Во многих случаях у непривитых инфекционное заболевание вызывало тяжелые последствия и летальный исход. Врач рекомендовала взрослым пройти вакцинацию.
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