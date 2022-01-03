Петербург обошел Москву по приросту случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 16 343 новых случая коронавируса в 84 регионах. Лидером по приросту стал Санкт-Петербург, где выявили 1341 пациента с ковидом.

На втором месте Москва с показателем 1335, Московская область на третьей строчке (1180), сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с пандемией.

У 7% заболевших болезнь протекала бессимптомно. Число умерших от ковида за последние 24 часа увеличилось на 835 человек. Еще 24 037 пациентов полностью выздоровели.

В Роспотребнадзоре отметили, что по данным на 3 января в России было проведено свыше 241,5 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. За сутки эксперты исследовали 168 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением в больницах по всей стране остаются 1 180 567 пациентов с ковидом.

В Московской области с начала пандемии сделали 14 013 913 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предупредил, что в январе в России может произойти подъем заболеваемости ковидом, а причина этого — штамм «омикрон».