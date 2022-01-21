Песков рассказал о состоянии Путина после ревакцинации от COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин хорошо перенес повторную вакцинацию от COVID-19. Об этом на брифинге с журналистами сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова привел «Интерфакс».

У главы государства хорошее самочувствие и рабочее настроение, добавил Песков. Путин не отказывается от личных встреч даже в условиях пандемии коронавирусной инфекции, но предпочитает комбинированный режим работы.

«При очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности — и тестирование, и другие методы», — рассказал Песков.

Президент проводит много рабочих переговоров в течение дня, держась на расстоянии нескольких метров от собеседника. Песков сообщил, что участие в публичных мероприятиях Путин старается свести к минимуму.

Ранее стало известно, что Путин решил отказаться от участия в крещенских купаниях в проруби в ночь на 19 января в связи с пандемийными условиями.