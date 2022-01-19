Путин не будет окунаться в прорубь на крещенских купаниях

Президент России Владимир Путин не будет принимать участия в купаниях на Крещение. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В этом году президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийными условиями», — сказал он.

Ранее врач-инфекционист рассказывал, что для того, чтобы не заболеть на Крещение, нужно соблюдать меры предосторожности. Если в очереди к купели стоит много людей, то следует защищать органы дыхания маской и дистанцироваться.

Перед водными процедурами нельзя пить алкоголь, а после них стоит поскорее отправиться в тепло. Если все это соблюсти, то риск заразиться коронавирусом будет минимальным. Точно не стоит участвовать в купаниях тем, у кого есть хронические заболевания — во время их обострения.