Песков назвал безответственным отказ делать прививку от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может быть черты, перейдя которую власти ужесточат борьбу с коронавирусом. Представитель Кремля отметил, что людям нужно разъяснить необходимость вакцинации, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Telegram-канале «Пул № 3».

Дмитрий Песков сообщил, что нельзя скрывать от людей рост смертности и заболеваемости ковидом. Песков заявил о необходимости продолжения разъяснений людям о том, что прививаться от коронавируса нужно.

«Это действительно безответственно — не делать прививку, это убивает», — привел слова представителя Кремля Telegram-канал.

По информации канала, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что ситуация с отказом от прививок будет повторяться в тех регионах, где медицинская инфраструктура продолжает работать в нормальном режиме. В тех же регионах, где ситуация приближается к критической, власти принимают иные решения.

В России 14 октября выявили за сутки 31 299 случаев заражения коронавирусом. Это рекорд за все время пандемии.