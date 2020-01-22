Первый случай заболевания из-за нового коронавируса подтвердили в Таиланде

Пациентку одной из тайских больниц лечат от пневмонии, которую вызывает новый коронавирус. Пожилая женщина заболела после возвращения из китайского города Ухань.

Лечат 73-летнюю жительницу Таиланда в провинции Накхонпхатом, сообщило издание Bangkok Post. Факт ее заражения штаммом ранее не известного коронавируса подтвердили в Министерстве здравоохранения королевства. В Китае женщина была в конце 2019 года.

Пневмонию нового типа вируса в Таиланде врачи обнаружили пока только у четырех человек. Больны трое китайских туристов и упомянутая пожилая местная жительница.

В департаменте по контролю заболеваниями уточнили, что одного из заболевших туристов полностью вылечили. 74-летнюю китаянку, которая тоже приехала из Уханя, поместили на карантин с лихорадкой. Анализы показали, что в ее организме есть вирус 2019-nCoV. После завершения курса лечения женщина смогла вернуться на родину.

В Китае от пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом, уже умерли девять человек. Инфицированы, по официальным данным, 440.

Медики предупредили, что не исключают возможности мутации вируса. Тогда он будет передаваться не только воздушно-капельным путем.