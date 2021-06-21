Первый случай «болезни вейперов» выявили в России

Врачи Морозовской больницы Москвы поставили 17-летнему пациенту диагноз EVALI. Это повреждение легких, к которому приводит регулярное использование электронных сигарет или вейпов. Пресс-служба столичного депздрава отметила, что это первый случай в России, когда врачи поставили подобный диагноз.

По данным ведомства, подросток начал активно употреблять вейпы 1,5 месяца назад. За две недели до госпитализации у юноши появились одышка, кашель, начались рвота и боль в животе. Кроме того, пациент за три недели потерял 10 килограммов от своего веса.

Подростка госпитализировали в реанимацию Морозовской больницы. На интенсивной терапии юноша провел две недели. Все это время врачи искали причину его сложного состояния.

Заведующий пульмонологическим отделением больницы Павел Бережанский пояснил, что компьютерная томография показала, что у пациента воспалены бронхиолы — конечные ветви легких. Такое осложнение редко встречается у взрослых.

Проведенные анализы исключили бактериальную или вирусную причину заболевания. Врачи выяснили, что к осложнению привели токсические вещества.

«Нам удалось подтвердить токсический характер осложнения и установить диагноз EVALI — легочное повреждение, ассоциированное с электронными сигаретами и продуктами вейпинга», — пояснил Бережанский.

После подтверждения диагноза медики разработали план лечения пациента. Подросток пошел на поправку. Спустя несколько недель его выписали из больницы для амбулаторного лечения дома.

Врач-пульмонолог Морозовской детской больницы Дмитрий Овсянников рассказал, что EVALI приводит к летальному исходу в 2,4% случаев. Легкие повреждаются веществами, которые содержатся в электронных сигаретах и вейпах. Это приводит к тому, что часть легочной системы выключается из работы и возникает дыхательная недостаточность. Впервые заболевание описали американские медики в 2019 году.

Самое большое количество случаев заболевания EVALI зафиксировали в США, где заболели более 2,5 тысячи любителей вейпов, из которых 68 человек скончались.