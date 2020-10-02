Названа смертельная опасность вейпа

Врачи даже придумали специальный диагноз для такого поражения организма — EVALI. Под ним подразумевается «повреждение легких, возникшее из-за употребления электронных сигарет или вейпинга».

У пациентов диагностируется рвота, диарея, кашель и высокая температура тела. Многие такие заболевшие попадают в отделения интенсивной терапии.

Легкие сильно страдают из-за использования нестандартных парительных смесей с содержанием тетрагидроканнабинола и психоактивных соединений. Они похожи на вещества, содержащиеся в марихуане. Жидкости для вейпов зачастую включают ацетат витамина Е, который используется в качестве конденсирующего компонента. Именно с этим врачи связывают появление EVALI.

Больше всего случаев поражения легких зафиксировано в США в сентябре 2019 года. Тогда заболели 2,8 тысячи граждан, из них 68 пациентов умерли. После принятия мер по регулированию рынка электронных испарителей число случаев EVALI резко пошло на убыль, написал сайт News.ru.