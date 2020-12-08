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    08 декабря 2020, 10:02

    Роспотребнадзор рассказал о состоянии привитых второй российской вакциной

    Александра Ломейко

    В рамках пострегистрационных испытаний около 770 человек ввели первый компонент вакцины, разработанной центром «Вектор». Все добровольцы чувствуют себя хорошо.
    Роспотребнадзор рассказал о состоянии привитых второй российской вакциной

    Первую дозу препарата ввели 672 участникам исследования старше 18 лет, уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Прививку сделали и 96 добровольцам старше 60 лет.

    «Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено», — подчеркнули в ведомстве.

    Чтобы оценить сформировавшийся после вакцинации иммунитет, специалисты проведут тесты «Вектора». У них высокая чувствительность при выявлении антител определенным участкам поверхностного белка вируса.

    Регистрационное удостоверение препарат «ЭпиВакВорона» от центра «Вектор» получил в середине октября. Его клинические испытания прошли с июля по сентябрь. В середине ноября «Вектору» дали разрешение на пострегистрационные испытания, в том числе и среди добровольцев старше 60 лет.

    «ЭпиВакКорона» стала второй отечественной вакциной от коронавируса, получившей регистрацию.