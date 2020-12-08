Роспотребнадзор рассказал о состоянии привитых второй российской вакциной

В рамках пострегистрационных испытаний около 770 человек ввели первый компонент вакцины, разработанной центром «Вектор». Все добровольцы чувствуют себя хорошо.

Первую дозу препарата ввели 672 участникам исследования старше 18 лет, уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Прививку сделали и 96 добровольцам старше 60 лет.

«Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено», — подчеркнули в ведомстве.

Чтобы оценить сформировавшийся после вакцинации иммунитет, специалисты проведут тесты «Вектора». У них высокая чувствительность при выявлении антител определенным участкам поверхностного белка вируса.

Регистрационное удостоверение препарат «ЭпиВакВорона» от центра «Вектор» получил в середине октября. Его клинические испытания прошли с июля по сентябрь. В середине ноября «Вектору» дали разрешение на пострегистрационные испытания, в том числе и среди добровольцев старше 60 лет.

«ЭпиВакКорона» стала второй отечественной вакциной от коронавируса, получившей регистрацию.