Новосибирская область начнет вакцинацию от коронавируса 8 декабря

Новосибирская область получила тысячу доз вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции. Массовая вакцинация медработников начнется уже во вторник, 8 декабря.

«Мы еще осенью через резервный фонд закупили все необходимое оборудование для хранения… приобрели рефрижераторы для транспортировки вакцины. Поэтому полностью готовы», — заявил глава регионального Минздрава Константин Хальзов. Его процитировало РИА «Новости».

Уже подписан приказ о том, как будет обеспечено вакцинирование в Новосибирске и области. Глава ведомства добавил, что Государственный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» Роспотребназдора проводит клинические испытания препарата против коронавируса на людях от 60 лет и старше.

«Отрадно, что именно жители Новосибирской области были задействованы в этом — единственный регион в этом принимает участие», — сказал министр.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что регион таким образом в скором времени получит возможность прививать население двумя вакцинами.

За прошедшую неделю в области COVID-19 подтвердился у 1258 пациентов. Это на два человека больше, чем на предыдущей неделе. Больше всего заболевших среди возрастной группы от 65 лет и старше. В целом ситуация в регионе стабилизировалась.

Ранее президент Владимир Путин объявил, что в стране начинается массовая вакцинация от коронавируса. Сначала будут прививать преподавателей, медиков и людей, активно контактирующих с населением.