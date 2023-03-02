Здоровье 02 марта 2023, 19:08 Даты инспекций по «Спутнику V» в России пока не согласовали ВОЗ: даты инспекций по «Спутнику V» в России пока не определены РИА «Новости»

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Всемирная организация здравоохранения ждет данных о приемлемых датах инспекций на российских предприятиях по производству вакцины «Спутник V», заявил представитель ВОЗ Тарик Яшаревич. По его словам, это необходимый этап в рамках возможного включения в список препаратов против коронавируса, сообщил ТАСС.

«Вакцина „Спутник V“ все еще находится на стадии оценки», — сказал Яшаревич.

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По его словам, ранее ВОЗ получила от заявителя ответы о качестве препарата. Сейчас их анализируют. Организация ожидает ответов на клинические вопросы.

Говоря об инспекции предприятий, он уточнил, что согласованные ранее даты заявители изменяли два раза. Теперь ВОЗ должна получить известия о других приемлемых сроках их проведения.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в августе 2020 года. Препарат разработали в Центре имени Гамалеи. Позже ученые создали несколько его разновидностей — интраназальную вакцину «Спутник» и однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Вакцины зарегистрировали более чем в 70 странах мира.

В ноябре 2022 года в России запатентовали вакцину от штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон». Ее тоже разработали в Центре имени Гамалеи.