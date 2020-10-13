Первых врачей «красной зоны» в Приморье привили от COVID-19

В Приморском крае более 20 медработникам «красной зоны» сделали прививку от COVID-19. Им ввели вакцину «Спутник V», первую партию которой регион получил в ограниченном количестве.

От коронавируса привили 21 специалиста линии риска, уточнили в пресс-службе краевой администрации. Препарат Приморье получило в рамках соглашения, заключенного с правительством РФ.

«Мы получили первую, тестовую, партию в ограниченном количестве и уже вакцинировали 21 медицинского работника линии риска», — подчеркнули в пресс-службе.

Прививку сделали медицинским работникам «ковидных» госпиталей, инфекционных бригад поликлиник и станций скорой помощи.

Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко подчеркнула, что за прошедшими вакцинацию ежедневно наблюдают медики.

В регионе, по ее словам, отмечается рост числа заболевших COVID-19. Связано это и с осенним похолоданием, когда традиционно больше заразившихся ОРВИ, и с возросшей активностью приморцев. У жителей региона увеличилось число домашних, социальных и рабочих контактов.

В Приморье разворачивают дополнительные койко-места и формируют кадровый резерв. В больницы и поликлиники направляют средства индивидуальной защиты, проверяют имеющийся запас лекарств. В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности.